جديد "صيرفة".. هذا ما أعلنه "مصرف لبنان" اليوم

أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 150,000,000 دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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