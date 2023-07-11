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لبنان
جديد "صيرفة".. هذا ما أعلنه "مصرف لبنان" اليوم
Lebanon 24
11-07-2023
|
12:31
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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 150,000,000 دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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