Advertisement

لبنان

كلاس زار المعهد الفني الانطوني

Lebanon 24
11-07-2023 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1086477-638247012242883120.png
Doc-P-1086477-638247012242883120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، المعهد الفني الانطوني في الدكوانة يرافقه مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين شربل قبلان، وكان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بوعبود والهيئة التعليمية والإدارية.
Advertisement
 
وبعد جولة في اقسام المعهد وتفقد قسم كتابة الايقونات البيزنطية، القى الأب بو عبود كلمة ترحيبية اعتبر فيها ان "زيارة الوزير كلاس للمعهد تعكس الاهتمام العميق بتطوير الفنون ودعم الفنانين الموهوبين في لبنان".
 
واشار الى ان "قسم الأيقونات هو واحد من الأقسام المهمة في المعهد، حيث يتم تعليم الطلاب كتابة الايقونات البيزنطية والأعمال الفنية التقليدية التي تحمل رموزنا الثقافية والدينية واللاهوتية والروحية، ويشكل فرصة لإظهار قدرات طلابنا".
 
 
من جهته، أثنى كلاس على "دور المعهد في  تعليم اصول كتابة الايقونات البيزنطية بحرفية عالية ضمن دورات وورش عمل منظمة من اساتذة متخصصين من لبنان والخارج".
 
 
وقال: "لمست في هذه الزيارة دقة وتفاصيل في متابعة الطلاب والمشاركين في كتابة الايقونات ضمن الاطر اللاهوتية والروحية". 
 
وشكر لبو عبود "جهوده في إعلاء شأن هذا الصرح ومتابعته وتطوير اقسامه"، متمنيا له"الاستمرار في هذه الرسالة السامية". 
 
ثم قدم بوعبود لكلاس "ايقونة السيد المسيح الضابط الكل" من انتاج المعهد عربون محبة وتقدير .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2023-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2023-07-11
14:33 | 2023-07-11
14:23 | 2023-07-11
14:00 | 2023-07-11
13:57 | 2023-07-11
13:29 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website