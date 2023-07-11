كلاس زار المعهد الفني الانطوني

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، المعهد الفني الانطوني في الدكوانة يرافقه مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع في البحرين شربل قبلان، وكان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بوعبود والهيئة التعليمية والإدارية.

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وبعد جولة في اقسام المعهد وتفقد قسم كتابة الايقونات البيزنطية، القى الأب بو عبود كلمة ترحيبية اعتبر فيها ان "زيارة الوزير كلاس للمعهد تعكس الاهتمام العميق بتطوير الفنون ودعم الفنانين الموهوبين في لبنان".



واشار الى ان "قسم الأيقونات هو واحد من الأقسام المهمة في المعهد، حيث يتم تعليم الطلاب كتابة الايقونات البيزنطية والأعمال الفنية التقليدية التي تحمل رموزنا الثقافية والدينية واللاهوتية والروحية، ويشكل فرصة لإظهار قدرات طلابنا".



من جهته، أثنى كلاس على "دور المعهد في تعليم اصول كتابة الايقونات البيزنطية بحرفية عالية ضمن دورات وورش عمل منظمة من اساتذة متخصصين من لبنان والخارج".

وقال: "لمست في هذه الزيارة دقة وتفاصيل في متابعة الطلاب والمشاركين في كتابة الايقونات ضمن الاطر اللاهوتية والروحية".



وشكر لبو عبود "جهوده في إعلاء شأن هذا الصرح ومتابعته وتطوير اقسامه"، متمنيا له"الاستمرار في هذه الرسالة السامية".



ثم قدم بوعبود لكلاس "ايقونة السيد المسيح الضابط الكل" من انتاج المعهد عربون محبة وتقدير .