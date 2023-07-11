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لبنان

عن الترسيم البري جنوباً ونقاط الخلاف.. هذا ما قيل مؤخراً

Lebanon 24
11-07-2023 | 13:05
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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن "طرح الترسيم البري جنوبًا جدّي"، معتبراً أنه "الحل لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية وهو لا يعني تطبيعاً".


وأوضح بو حبيب في حديث لـ"mtv" أن "هناك 13 نقطة خلافية على الحدود مع إسرائيل 7 منها هناك اتفاق عليها و7 تشكّل مادة خلاف".
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