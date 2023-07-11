لودريان في بيروت قبل نهاية تموز.. المبادرة السابقة "طويت" وهذا ما سيحمله

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إعتبر النائب مروان حمادة أن "الحوار يجب أن يقتصر في هذه المرحلة على الرئاسة"، مشيراً الى أنه "قبل انتخاب رئيس للجمهورية لا فريق داخلياً محدداً يمكنه رعايته، وطرح السلة المتكاملة مخالف للدستور ولا لـ"الدوحة 2".ولفت في حديث للـ"mtv" أن "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت قبل نهاية تموز وتحديداً بين 17 و26 منه، بعد زيارة قطر والسعودية"، معتبراً أن "رعاية الحوار يجب أن تكون من الدول الصديقة للبنان".كما أشار الى ان "لودريان سيكون الاثنين في الدوحة لينضم للمرة الأولى الى اجتماع اللجنة الخماسية وهو اجتماع مفصليّ، لأن لودريان سيحمل أجواء اللجنة وليس طرحاً فرنسياً صرفاً والمبادرة الفرنسية السابقة طويت".