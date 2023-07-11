29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نُقل إلى المستشفى على الفور.. إصابة طفل برصاصة طائشة في هذه المنطقة
Lebanon 24
11-07-2023
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً برصاصة طائشة في بلدة بحنين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين 2 منهم بجروح خطيرة (العربية)
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين 2 منهم بجروح خطيرة (العربية)
12/07/2023 00:00:13
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين (العربية)
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين (العربية)
12/07/2023 00:00:13
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال يطلق الرصاص باتجاه مواقع داخل مخيم جنين مع إطلاق قنابل غاز على مستشفى المدينة (الجزيرة)
Lebanon 24
جيش الاحتلال يطلق الرصاص باتجاه مواقع داخل مخيم جنين مع إطلاق قنابل غاز على مستشفى المدينة (الجزيرة)
12/07/2023 00:00:13
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام: مقاتلونا يستهدفون جنود الاحتلال في جنين بالرصاص
Lebanon 24
كتائب القسام: مقاتلونا يستهدفون جنود الاحتلال في جنين بالرصاص
12/07/2023 00:00:13
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جنين
رصاص
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
05:42 | 2023-07-11
11/07/2023 05:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
Lebanon 24
"سلاحٌ" جديد بيدِ لبنان.. هكذا سينتهي "توتُّر الجنوب"
03:15 | 2023-07-11
11/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
09:32 | 2023-07-11
11/07/2023 09:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
08:00 | 2023-07-11
11/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2023-07-11
ميقاتي يأبى تعيين حاكم للمركزيّ: "سيزيد الشرخ"
15:57 | 2023-07-11
بعد احتجاز جثمانه بسبب عدم تمكن الاهل من دفع تكاليف العلاج.. هذا ما حلّ به
15:31 | 2023-07-11
إطلاق نار وانتشار أمني في محلة الزراعة المتاخمة لصور.. ماذا يحصل؟
14:33 | 2023-07-11
ماذا جاء في مقدمات نشرات الاخبار المسائية اليوم؟
14:00 | 2023-07-11
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:57 | 2023-07-11
خبر مفرح للبنانيين.. مكالماتكم مجانية غداً!
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 00:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact