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لبنان

نُقل إلى المستشفى على الفور.. إصابة طفل برصاصة طائشة في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً برصاصة طائشة في بلدة بحنين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
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