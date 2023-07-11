إطلاق نار وانتشار أمني في محلة الزراعة المتاخمة لصور.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط إصابات نتيجة اطلاق للنار في محلة الزراعة المتاخمة لمدينة صور، بسبب إشكال عائلي.





وتم نقل الجرحى الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، وسط حضور للقوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادثة.

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