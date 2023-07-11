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لبنان

إطلاق نار وانتشار أمني في محلة الزراعة المتاخمة لصور.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
11-07-2023 | 15:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط إصابات نتيجة اطلاق للنار في محلة الزراعة المتاخمة لمدينة صور، بسبب إشكال عائلي.


وتم نقل الجرحى الى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، وسط حضور للقوى الأمنية التي فتحت تحقيقاً بالحادثة.
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