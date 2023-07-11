بعد احتجاز جثمانه بسبب عدم تمكن الاهل من دفع تكاليف العلاج.. هذا ما حلّ به

أعلن رئيس رابطة العائلات الإجتماعية في عكار، رئيس بلدية البيرة محمد وهبي "الافراج عن جثمان أحمد كدالم، سوري من تلكلخ، والدته من ال الزرزوري من البيره عكار، والذي توفي بصعقة كهربائية في بيروت وكانت جثته محتجزة في مستشفى سيدة لبنان جونيه بسبب عدم تمكن الاهل من دفع تكاليف العلاج".

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وقال في بيان: "بعد تدخل رئيس بلدية البيره تم الضغط على شركة التأمين ليصار الى استلام الجثمان والذي تم نقلها باسعاف بلدية البيره. والجثة تعبر الآن الحدود اللبنانية السورية في اتجاه مسقط رأسه في سوريا ليدفن هناك". (الوكالة الوطنية)