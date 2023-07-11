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لبنان
تكتّم
Lebanon 24
11-07-2023
|
17:08
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يتكتَّم فريق سياسي مالي على حقيقة ما سمعه موظف رفيع في مصرف لبنان، خلال لقاءاته في عاصمة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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