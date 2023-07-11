سارع رئيس تيار معروف إلى تسريب أن تجدُّد الحوار مع حليف، ينطلق من تجاوز المرشحين الحاليين، خلافاً لما هو شائع لدى الحليف المعني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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