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بدا المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة عرضة لتحركات ذات طابع خارجي تتصل جوانب منها بالازمة الرئاسية فيما يتصل جانب اخر بارز بالتوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، بينما يعتمل في الداخل الغموض بقوة حيال الاستحقاق النقدي والمالي وسط العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري.وكتبت" النهار": لعل ابرز ما تكشفت عنه هذه التحركات تمثل في توافر معلومات جديدة لدى العديد من القوى المحلية في الساعات الأخيرة عن اجتماع سيعقد للجنة الخماسية للدول المعنية بمتابعة الازمة الرئاسية في لبنان الاثنين المقبل في الدوحة والتي تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية . وإذ بات شبه مؤكد انعقاد هذا الاجتماع بدعوة من قطر، أفادت معلومات انه سيكون تحت "عنوان رئيسي يتعلق بمدى نجاح البدء بالخيار الرئاسي الثالث وفق طاولة حوار توافقية ورعاية دولية". وإذ يرجح ان يحضر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الاجتماع الخماسي في الدوحة قبل زيارته الثانية لبيروت، تبين ان المعلومات التي تحدثت عن وصول لودريان الاثنين المقبل الى بيروت لم تكن دقيقة بل ان اوساطا معنية في باريس نفت ان يكون الموعد الاثنين وتوقعت عدم وصوله قبل 24 تموز الحالي من دون ان تتطرق الى اجتماع الدوحة .وسط هذه التحركات لم تظهر أي معطيات تبعث على التعجل في الحكم على أي احتمال لترتيب طاولة حوار فيما لا يزال هذا الخيار يواجه باعتراضات شديدة من القوى المعارضة ولا سيما منها تلك التي تقاطعت على ترشيح جهاد ازعور. وفي هذا السياق بدا لافتا تصاعد الأصوات الرافضة للحوار الذي يستبق الانتخابات الرئاسية وهو موقف ينتظر ان يكرسه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث تلفزيوني سيدلي به مساء اليوم.وكتبت" نداءالوطن": ذكر أمس مبدئياً أنّ الاجتماع سينعقد السبت المقبل، بدلاً من غد الخميس كما اقترحت الدوحة سابقاً.ورأت مصادر مطلعة أنّ الاجتماع المرتقب سيكون «مفصليّاً»، في الافصاح عن المعطيات. ولفتت الى أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سيشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ قيام اللجنة في نيسان الماضي، على ان يزور الرياض لإكمال المشاورات. وتوقعت المصادر ان يصل لودريان الى بيروت وأن يحمل معه أجواء اللجنة الخماسية، ولن يكون هناك طرح فرنسي صرف، لأن المبادرة الفرنسية السابقة التي تقوم على المقايضة قد طويت.وكانت معلومات "لبنان 24" افادت قبل يومين" أن لودريان، سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل قطر والمملكة العربية السعودية قبل عودته إلى لبنان، وأن موعد وصوله إلى بيروت سيكون في الأسبوع الذي يليه أيّ حوالى 24 تموز وهو سيبقى في لبنان أسبوعاً.