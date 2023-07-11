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لبنان

بكركي تعوّل رئاسياً على الفاتيكان

Lebanon 24
11-07-2023 | 22:31
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ذكرت «الديار» بأنّ بكركي تعوّل كثيراً على حاضرة الفاتيكان في الملفات الهامة، وتتشارك الاوضاع اللبنانية عامة مع السفير البابوي، الذي ينقل حقيقة ما يجري في لبنان، مع الإشارة الى انّ زيارات كثيرة يقوم بها مسؤولون مسيحيون الى هناك، من ضمنهم شخصيات من الرابطة المارونية، ينقلون حقيقة الواقع المسيحي، ويعتقدون أنّ الفاتيكان قد يكون الاهم في إطار مساعدة لبنان والمسيحيين عموماً، وانطلاقاً من هنا لا تغيب الاتصالات مع بكركي للمساهمة في الحل.
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بدوره أعطى الكرسي الرسولي دفعاً لسيّد بكركي، بضرورة وصول الرئيس التوافقي الذي يوافق عليه الصرح، اي الذي لا يشكل استفزازاً لأحد، انطلاقاً من معرفة الفاتيكان بوضع لبنان الدقيق سياسياً وطائفياً.
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