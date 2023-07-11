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لبنان

موجة الحر تبدأ اليوم وتصل الى ذروتها الجمعة وتحذيرات من خطر الحرائق

Lebanon 24
11-07-2023 | 22:32
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يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في الجنوب والداخل اعتباراً من اليوم، مع ارتفاع اضافي ملموس، مع تحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
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على ان ترتفع اكثر غداً الخميس وتصل الى ذروتها يوم الجمعة خاصة في الجبال حيث تلامس ال40 درجة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يزيد الشعور بالحــر الشــديد.
وحذرت وزارة البيئة من ارتفاع مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه الخصوص اعتــباراً من يوم غد الخميس، وفي أغلبية المنــاطق اللبــنانيــة، وشدّدت على ضرورة انتــباه الجميع، الى أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والتعامل بحذر تام مع أي مصدر للنار، وعدم اشعال النيران في الاماكن الحرجـية لأي ســبب.

وفي السياق أشارت توقعات مرصد الحرائق في جامعة البلمند، الى تعرّض بعض المناطق ذات الغطاء النباتي وبخاصة في عكار، المنية والضنية والبترون وبعبدا والمتن، والشوف وجزين وبنت جبيل والنبطية، بالإضافة الى المناطق الداخلية في البقاع، الى ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة.
وطلب المرصد من البلديات ومراكز الاحراج وإدارات المحميات الطبيعية، باتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية الناس والغابات، ومن جميع المواطنين أن يكونوا يقظين والتعامل بالمسؤولية الكبيرة تجاه البيئة والسلامة العامة، والتبليغ الفوري عن أي دخان يتصاعد من الغابات أو المناطق القريبة منها، عبر الاتصال بالبلدية او الدفاع المدني. 
 
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