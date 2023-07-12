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لبنان

دورية "اسرائيلية" تتحرك على الطريق المقابل للوزاني... هذا ما حصل

Lebanon 24
12-07-2023 | 00:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية (3 "جيبات" عسكرية) تابعة للعدو الاسرائيلي خلال ساعات منتصف الليل، بتفقد الطريق العسكري المقابل لمنتزهات الوزاني.
 
كما قامت الدورية باطلاق قنبلة مضيئة في الهواء باتجاه الاراضي اللبنانية.
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