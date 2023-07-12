غيابٌ لافت... أين الفاتيكان؟

منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية، بدا لافتاً الحراك والاهتمام الدولي، اذ عمدت مجموعة من الدول بشكل علنيّ او غير علنيّ الى اجراء اتصالات او ارسال موفدين او تحريك السفراء المعتمدين في لبنان، بهدف البحث في امكان خلق ديناميكية تدفع لعدم اطالة الفراغ الرئاسي .

Advertisement

ومع مرور الوقت، تبيّن ان الحركة الدولية من أجل لبنان، العلنية منها بشكل أساسي، باتت مقتصرة على الدور الفرنسي الذي يتم بالتسيق مع المملكة العربية السعودية ومجموعة الدول الخمس المهتمة بلبنان ولكن ليس بصورة عاجلة ومباشرة.

وفي سياق متصل، قال مصدر متابع لـ"لبنان 24" ما يبدو لافتاً جداً هو الصمت الفاتيكاني غير المُعتاد، فصحيح ان الدبلوماسية الناعمة قد تكون ما زالت ناشطة بشكل غير علنيّ من اجل ايجاد بعض الحلول الممكنة المتعلقة بلبنان وبالواقع المسيحيّ فيه، لكن الضغط العلنيّ الذي كانت تمارسة الدوائر البابوية لا تبدو ملامحه واضحة خلال هذه المرحلة".



ويضيف : "قد يعود آخر تصريح علني فاتيكانيّ حول لبنان الى فترة ما قبل زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى روما حيث التقى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قبل اجتماعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".



ويرى المصدر ان " الزيارات اللبنانية المُعلن عنها الى الفاتيكان خلال هذه المرحلة وعلى الرغم من استمرارها ، لا تبدو على المستوى التنسيقي المُعتاد لناحية البُعد التمثيلي والحضوري للوفود التي تصل الى روما".



ويختم المصدر مؤكداً " أن الفاتيكان ما زال يهتم بلبنان ويضعه في سلم اولوياته، لكنه وعلى ما يبدو يحاول ايجاد مخرج جديّ وبأسلوب جديد للبنانيين والمسيحيين والموارنة قبل الاقدام على اي خطوة جديدة".