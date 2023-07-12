أصوات انفجارات في مرجعيون والعرقوب... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات في العديد من قرى وبلدات منطقتي مرجعيون والعرقوب، تبيّن وحسب مصادر متابعة انها ناتجة عن مناورات عسكرية تقوم بها القوات "الإسرائيلية" في منطقة الجليل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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