حراك هوكشتاين "لن يعدّل" خطاب نصرالله

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قبل خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بدأ الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وساطة بين كل من لبنان واسرائيل من اجل تخفيف التوتر الحدودي الحاصل حاليا.وبحسب مصادر مطلعة فإن هوكشتاين يبحث في قضايا حدودية عدة وتصل الى حد النقاش في عملية الترسيم البري للحدود اللبنانية الجنوبية، بما يشمل ازمة الغجر ومزارع شبعا.وتقول المصادر انه بالرغم من هذا الحراك، الا ان خطاب الامين العام للحزب المقرر اليوم سيبقى عالي السقف في الموضوع الاسرائيلي خصوصا وان الحزب يعطي اشارات متعددة في هذا السياق.