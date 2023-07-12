حوار "حزب الله والتيار".. الرئاسة أخيراً

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اكدت مصادر مطلعة ان ما اعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن معاودة الحوار مع "حزب الله" من دون شروط مسبقة، يعني ان الطرفين باتا على تواصل جدي لحل الخلافات في ما بينهما.وتقول المصادر انه، وبالرغم من الايحاء من قبل الحليفين السابقين أن حوارهما مرتبط بالموضوع الرئاسي، الا ان الواقع يقول عكس ذلك، اذ ان الرئاسة باتت بنداً أخيرا".وتتابع المصادر" ان هدف الحوار اعادة تحسين العلاقة الثنائية بشكل سريع على ان يتم ادراج الملفات الخلافية في القسم الاخير من الحوار".