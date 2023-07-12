Advertisement

لبنان

حوار "حزب الله والتيار".. الرئاسة أخيراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-07-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1086643-638247480706083822.png
Doc-P-1086643-638247480706083822.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكدت مصادر مطلعة ان ما اعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن معاودة الحوار  مع "حزب الله" من دون شروط مسبقة، يعني ان الطرفين باتا على تواصل جدي لحل الخلافات في ما بينهما.
وتقول المصادر انه، وبالرغم من الايحاء من قبل الحليفين السابقين أن حوارهما مرتبط بالموضوع الرئاسي، الا ان الواقع يقول عكس ذلك، اذ ان الرئاسة باتت بنداً أخيرا".
Advertisement
وتتابع المصادر" ان هدف الحوار  اعادة تحسين العلاقة الثنائية بشكل سريع على ان يتم ادراج الملفات الخلافية في القسم الاخير من الحوار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2023-07-12
04:03 | 2023-07-12
04:01 | 2023-07-12
04:00 | 2023-07-12
03:46 | 2023-07-12
03:24 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website