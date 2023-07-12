Advertisement

لبنان

بعزّ الموسم السياحيّ.. "سوق سوداء" لتأجير السيارات يستغلها السّوريون

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
12-07-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1086657-638247508250711841.jpg
Doc-P-1086657-638247508250711841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبر "سوقٍ سوداء" جديدة، تنتشر موضة تأجير السيارات في لبنان من قبل الذين لا يملكون الحق القانوني لذلك. هنا، نتكلّم عن أصحاب السيارات الخاصة الذين يحاولون الإستفادة من سياراتهم الشخصية المعدّة للإستخدام المنزلي أو الذين لديهم أكثر من سيارة، ويبتغون الاستفادة منها خلال الموسم السياحيّ.
Advertisement
الظّاهرة هذه تنتشرُ بشكلٍ لافت في لبنان، إذ امتعض منها أصحاب شركات تأجير السيارات، بعد أن لاقت رواجاً كبيراً جعلت من هذه الفكرة مصدر رزق لمئات الأشخاص الذين، بذكائهم، يتمكنون من إستغلال سياراتهم وحتى سيارات أشخاص يعرفونهم، في مقابل "عُملة محرزة" بحسب تعبيرهم.

مضاربات بالأسعار
"نواجه مضاربات قد تودي بشركاتنا إلى الإنهيار.." بهذه الكلمات يعبر صاحب إحدى شركات تأجير السيارات في لبنان عن المعاناة التي تواجه القطاع في ظلّ الظاهرة الجديدة المُنتشرة، مشيراً إلى أنّ ما يجري أفقد القطاع الآلاف من الدولارات.
في الواقع، ساهمت الموجة القائمة في إضفاء منافسة على صعيد الأسعار، لاسيما أنّ الكثير من اللبنانيين الذين يأتون إلى لبنان، باتت تستهويهم فكرة إستئجار سيارة ذات لوحة خصوصية بسعر زهيد بدلاً من الحصول عليها عبر "مكتب للتأجير". كذلك، تبرز هذه الخطوة بشكل أكبر خصوصاً أنها تشجع المُغترب على عدم شراء سيارة وإبقائها مركونة حوالى 8 أشهر إلى أن يتجدّد استعمالها مُجدداً خلال الموسم السياحي المقبل، علماً أن السيارة المتوقفة تحتاجُ إلى صيانة بعد ركود، ما يعني دفع أموال إضافية.
صاحب إحدى شركات تأجير السيارات السياحية يؤكد لـ"لبنان24" أن الأسعار التي تضعها الشركات هي منطقية إلى حدّ ما، إذ إننا نعمل بطريقة قانونية حيث نقوم بتأمين السيارات بنسبة مئة في المئة كما يتم التقيّد بالقوانين بحرفيتها مثل تأمين براءة الذمة المالية، وهذا ما لا تراه أبدًا عند أي شخصٍ عادي يريد أن يستفيد من سيارته.
الأمر هذا يؤكّد عليه رئيس نقابة أصحاب وكلاء تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي حذّر من مغبة عدم الإلتفات إلى هذه الظاهرة التي ستؤدي إلى انهيار القطاع حرفيًا، خصوصاً أنّ معظم الشركات الشرعية التمس تراجعاً كبيراً بتأجير خدماته المعروضة.

السوريون المضاربون
من ناحية أخرى، برزت خدمات العديد من السوريين خصوصاً في ضواحي بيروت، الذين يقومون باستئجار سيارات من قبل أشخاص لبنانيين بسبب عدم امتلاك نسبة كبيرة منهم لأوراق ثبوتية تسمح لهم بالقيام بأعمال قانونية في لبنان. وعليه، فإن السوريين ينتهزون فرصة سوق السيارات الموازي ويقومون بإعادة تأجير السيارات لمغتربين أو إلى سيّاح غير مطلعين على القانون اللبناني، ما يشكّل ضربة أخرى لهذا القطاع.
وبحسب المعلومات، فإنّ هؤلاء السوريين قد تصل نسبة أرباحهم في بعض الأحيان إلى 50 دولاراً من السيارة الواحدة، لاسيما وأن العديد منهم يقومون باستئجار أكثر من سيارة من أكثر من مصدر، وبعدها يقومون بتوزيعهم على معارفهم الذين يحصلون على عمولة معينة في مقابل تأجير كل سيارة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2023-07-12
04:03 | 2023-07-12
04:01 | 2023-07-12
04:00 | 2023-07-12
03:46 | 2023-07-12
03:24 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website