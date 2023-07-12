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لبنان

بمناسبة "اليوم العالمي للحوار"... حملة "خلينا نتحاور" تنطلق

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:29
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انطلقت اليوم حملة "خلينا نتحاور " التي أطلقها وزيرا الاتصالات  والاعلام في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وزياد المكاري بمناسبة "اليوم العالمي للحوار" من أجل تشجيع الحوار والتواصل بين اللبنانيين.
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وافاد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بأن الحملة  "تقدم  30 دقيقة مكالمات مجانية على شبكة الخليوي للخطوط الثابتة والمسبقة الدفع اليوم الاربعاء 12 تموز، وعلى الشبكة الثابتة عبر زيادة استخدام الانترنت 50 غيغابيت و1000 دقيقة تخابر عن شهر تموز".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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