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لبنان
6 أمورٍ قد يعلنها نصرالله اليوم.. ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-07-2023
|
02:37
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رجّحت مصادر مقرّبة من "حزب الله" أن يتطرّق خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، إلى عددٍ من النقاط المهمة وهي على النحو الاتي:
1-
التأكيد على أنه للحزب الحق بالتحرُّك بالوسائل التي يراها مناسبةً ضدّ أي عملٍ إسرائيلي مُعادٍ سواء في الغجر أو في مزارع شبعا أو في أي نقطةٍ أخرى.
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2-
تثبيت المعادلة الجديدة المُتصلة بالخيمتين اللتين أنشأهما الحزب في مزارع شبعا لمواجهة التمدد الإسرائيلي في الغجر، وتأكيد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ الخيمتين تقعان ضمن أرضٍ لبنانية وبالتالي لا علاقة للإسرائيلي بالتدخل بشأنهما.
3-
التأكيد على أنَّ معادلة الخيمتين في مقابل التراجع الإسرائيلي في الغجر يمكن أن تنسحب على ملف الترسيم البرّي الذي يؤيد "حزب الله" إتمامهُ من دون أي شروطٍ مسبقة.
4-
إبداء عدم معارضة "حزب الله" الوساطة الأميركيَّة على صعيد الترسيم البرّي مثلما حصل في ملف الترسيم البحري.
5-
إبداء موقف متجدد للإنخراط في حوار جدّي داخلي في ملف الرئاسة، مع إعلان موقفٍ واضح جديد يتعلق بحاكمية مصرف لبنان. وهنا، فإنّ الترجيحات تشير إلى أن نصرالله سيُجدّد موقف الحزب المُرتبط بعدم قبول الحزب بتعيين حاكم جديد لـ"المركزي" أو بالتجديد للحاكم الحالي رياض سلامة، لكن وسط إتاحة المجال للبحث في سُبل أكثر سلاسة تُجنب مصرف لبنان أي فراغ.
6-
تأكيد نصرالله مُجدداً تمسّك "حزب الله" بإتفاق الطائف وعدم المساس به بتاتاً وبالتالي تثبيت موقف برّي على هذا الصعيد والذي أعلنه قبل أيامٍ قليلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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