Advertisement

لبنان

جعجع التقى فرونتسكا: الحل بانتخاب رئيس قادر على إعادة تشكيل السلطة

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1086671-638247521476898053.jpeg
Doc-P-1086671-638247521476898053.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان  يوانا فرونتسكا، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن.
Advertisement

وشكل اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد ، مناسبة دعا في خلالها جعجع الأمين العام للامم المتحدة وقيادة اليونيفيل عبر فرونتيسكا، الى "إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية الجنوبية الشائكة، باعتبار انها الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة وقطع الشك باليقين، ناهيك عن بلورة الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني".

وتطرق جعجع الى "الملف الرئاسي العالق"، حيث اوضح لفرونتيسكا أن "الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة وبالتالي الانطلاق نحو الاصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة".

كما أطلعها على "تمسك فريق الممانعة بالحوار وفق الشكل الذي يطرحه، بهدف تشتيت الأنظار وتضييع الفرصة السانحة امام اللبنانيين"، وشدد على "ضرورة إقلاع هذا الفريق عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2023-07-12
04:03 | 2023-07-12
04:01 | 2023-07-12
04:00 | 2023-07-12
03:46 | 2023-07-12
03:24 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website