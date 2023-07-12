جعجع التقى فرونتسكا: الحل بانتخاب رئيس قادر على إعادة تشكيل السلطة

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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن.وشكل اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد ، مناسبة دعا في خلالها جعجع الأمين العام للامم المتحدة وقيادة اليونيفيل عبر فرونتيسكا، الى "إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية الجنوبية الشائكة، باعتبار انها الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة وقطع الشك باليقين، ناهيك عن بلورة الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني".وتطرق جعجع الى "الملف الرئاسي العالق"، حيث اوضح لفرونتيسكا أن "الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة وبالتالي الانطلاق نحو الاصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة".كما أطلعها على "تمسك فريق الممانعة بالحوار وفق الشكل الذي يطرحه، بهدف تشتيت الأنظار وتضييع الفرصة السانحة امام اللبنانيين"، وشدد على "ضرورة إقلاع هذا الفريق عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره".