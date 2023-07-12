بالأرقام: الجرائم في لبنان الى تراجع ملحوظ

عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال النّصف الأوّل من العام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار، نيسان، أيار وحزيران)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم.

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وأشارت الى أنه جرى توقيف في خلال هذه الفترة /6,279/ شخصًا، وجاءت النتائج على الشكل التالي: