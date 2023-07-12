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لبنان

"الشيوعي" دان توقيف سهى بشارة: لاستدعاء سفير اليونان

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:59
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دان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "توقيف المناضلة البطلة سهى بشارة في مطار أثينا ومنعها من دخول اليونان، تحت حجّة أنّها تشكّل خطراً على الأمن الوطني لإحدى الدول الأوروبيّة".

واعتبر أن "هذه السابقة الخطيرة تشكّل اعتداءً صارخًا على بطلة وطنية لبنانية ساهمت في تحقيق التحرير والحرية للبنانيين، وأمضت 10 أعوام في الأسر في معتقل الخيام الشهير بممارسات التعذيب اللاإنسانية التي وثقتها منظمات دولية من بينها الصليب الأحمر الدولي. فبدلاً من أن تلجأ الحكومة اليونانية إلى توقيف المسؤولين الصهاينة الذين أنشأوا معتقل الخيام وأشرفوا على تعذيب سهى بشارة وآلاف اللبنانيين، نراها تقوم بملاحقة وتوقيف هؤلاء الأبطال الذين يفخر بهم اللبنانيون وجميع الوطنيين واليساريين والشيوعيين حول العالم".

 ودعا الحزب وزارة الخارجية إلى "المبادرة الفورية لتأمين الدعم السياسي للمناضلة سهى بشارة، واستدعاء السفير اليوناني بشكل فوري واتخّاذ تدابير صارمة، واعتبار التوقيف اعتداءً على سيادة لبنان الوطنية وحرية وأمن مواطنيه".

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ودعا "الشيوعيين اليونانيين والقوى الوطنية واليسارية العربية والدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء والعمل على مواجهة سياسات اضطهاد المقاومين، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذي قتلوا وعذبوا أبناء شعوبنا العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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