في برقايل... حريق يندلع في بساتين زيتون

اندلع صباح اليوم حريق في بساتين زيتون وأراض بور في بلدة برقايل.



وتعمل مراكز الدفاع المدني في برقايل وبقرزلا وببنين على حصر الحريق ومنع توسعه نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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