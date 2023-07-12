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لبنان

في برقايل... حريق يندلع في بساتين زيتون

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:09
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اندلع صباح اليوم حريق في بساتين زيتون وأراض بور في بلدة برقايل.

وتعمل مراكز الدفاع المدني في برقايل وبقرزلا وببنين على حصر الحريق ومنع توسعه نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
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