ميشال المر في ذكرى محاولة اغتيال والده: باقون على النهج نفسه

غرّد النائب ميشال الياس المر عبر حسابه على "تويتر": "18 عاماً، وذكرى صباح 12 تموز 2005 الأليمة لا تغيب عن الذاكرة: محاولة اغتيال والدي! يومها، حمى الله الياس المر ونجا، لكن لبنان بقي عرضةً لانفجار نعيش الآن فصلًا من فصوله! محاولات الاغتيال لم تجعلنا يومًا نغيّر في قناعاتنا ونهجنا، من استهداف ابو الياس الى استهداف الوالد: باقون على النهج نفسه في العمل لبناء الدولة والحفاظ على لبنان وشعب ولأجل هذا الهدف مستعدون دوماً لكل تضحية".

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