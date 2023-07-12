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لبنان

رياض سلامة في قصر العدل.. هذا ما سيفعله هناك

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:46
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أفادت قناة "الجديد" بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصل الى قصر عدل بيروت للمثول امام قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا في ملف الادعاء اللبناني. 
 
 
وكان قاضي التحقيق شربل أبو سمرا كشف في حديث لصحيفة "الأخبار" قبل أيام، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتبلغ موعد جلسة الاستماع التي تحصل اليوم.
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وقال أبو سمرا حينها: "لم أعثر عليه في أي مكان، وبالتالي لم يجر إبلاغه كما يجب. في هذه الحال، أُبلغ الجهة المستدعية بأنني لم أصل إلى عنوان دقيق للمستدعى، وأنه لا يوجد ما يوجب عليه إعادة تبليغه الحاكم من جديد!".
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