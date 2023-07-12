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لبنان

ماذا سيحصل غداً في وزارة الصحة؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:03
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تطلق وزارة الصحة العامة، العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس في قاعة الاجتماعات في الوزارة، المسح الشامل للمغذيات الدقيقة والفيتامينات الأساسية لنمو الطفل في لبنان 2023 (ليما)، الذي سيقام برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض وحضوره وعدد كبير من الشركاء الدوليين والمحليين.
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يتخلل حفل الإطلاق كلمات لكل من وزير الصحة العامة وممثلين عن منظمات اليونيسف، الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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