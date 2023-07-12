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لبنان

مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2023 | 04:38
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علِمَ "لبنان24" من مصادر متابعة في قصر العدل أنَّ الجميع هناك فوجئوا بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى المكان للمثول أمام قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا في ملف الإدعاء اللبناني.
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وبحسب المصادر، فإنّ أغلب الحاضرين هناك لم يكونوا على علمٍ بأن سلامة قد يحضر شخصياً فيما كان من المتوقع أن يحضر وكيله القانوني عنه خلال جلسة الإستماع أمام أبو سمرا، وأضافت: "ما حصل كان مفاجئاً وأثار بلبلة، كما أن عدداً من الصحافيين فوجئوا بالخبر وهرعوا مباشرة إلى قصر العدل للمتابعة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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