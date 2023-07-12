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لبنان

سلام: شراكة القطاعين العام والخاص اساس نجاح الاقتصاد

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:39
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 وقّع وزير الاقتصاد والتجارة  في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مذكرة تفاهم بين الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بشأن المشاركة في اكسبو قطر 2023، في مكتبه في الوزارة.

واكد سلام "اهمية الاتفاقية الموقعة والتي تتعلق ببدء العمل على "إكسبو الدوحة 2023"، لجهة العمل على شراكة وطيدة بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص اللبناني الذي سيكون العمود الفقري لانجاح  المعرض في قطر، وسيعكس صورة لبنان امام كل الدول المشاركة في الدوحة".
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وشدد على "اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي هو الاساس في نجاح الاقتصاد اللبناني في كل المبادرات والمؤتمرات الخارجية، كاشفاً ان وزارة الزراعة اللبنانية "شريك أساسي في معرض الدوحة ، كون للمعرض علاقة بالقطاع الزراعي وكل ما يتعلق بالمزروعات والشتول وغيرها".

وتوجه بالشكر الى "كل الشركاء ولدولة قطر لرعايتها ودعمها  لبنان في اكسبو قطر على كل الصعد، ورعاية المرحلة التي ستستمر لمدة 6 أشهر، مع تأكيد دولة قطر دعمها لكل الجهود اللبنانية لانجاح حضور لبنان في المؤتمر".
 
كذلك توجه بالشكر الى سفيرة لبنان في الدوحة "التي تقوم بجهد كبير لانجاح المبادرة، التي يجب ان تكون شغلنا الشاغل حتى بدء الإكسبو في بداية العام المقبل، ونعول على دور اتحاد غرف التجارة على شراكتها وعمله مع القطاع الخاص ليعكس افضل صورة خلال الاشهر الستة القادمة من خلال التنظيم ومشاركة الشركات وابراز قوة المنتجات اللبنانية".

وختم: "نتمنى النجاح الكامل للإكسبو بكل ما يتضمن لدولة قطر".

أما سفير قطر فشدد على" اهمية مشاركة لبنان في المعرض، وان السعي لتكون تلك المشاركة فاعلة لما له هو الاثر الكبير في انجاح الاكسبو".

ووصف العلاقات اللبنانية - القطرية بـ"المتميزة"، آملا ان تكون المشاركة "جماعية من كل القطاعات المختصة في لبنان، وان يكون العمل جماعي بين كل المؤسسات اللبنانية في المعرض". 
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