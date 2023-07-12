30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام: شراكة القطاعين العام والخاص اساس نجاح الاقتصاد
Lebanon 24
12-07-2023
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مذكرة تفاهم بين الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بشأن المشاركة في اكسبو قطر 2023، في مكتبه في الوزارة.
واكد سلام "اهمية الاتفاقية الموقعة والتي تتعلق ببدء العمل على "إكسبو الدوحة 2023"، لجهة العمل على شراكة وطيدة بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص اللبناني الذي سيكون العمود الفقري لانجاح المعرض في قطر، وسيعكس صورة لبنان امام كل الدول المشاركة في الدوحة".
Advertisement
وشدد على "اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي هو الاساس في نجاح الاقتصاد اللبناني في كل المبادرات والمؤتمرات الخارجية، كاشفاً ان وزارة الزراعة اللبنانية "شريك أساسي في معرض الدوحة ، كون للمعرض علاقة بالقطاع الزراعي وكل ما يتعلق بالمزروعات والشتول وغيرها".
وتوجه بالشكر الى "كل الشركاء ولدولة قطر لرعايتها ودعمها لبنان في اكسبو قطر على كل الصعد، ورعاية المرحلة التي ستستمر لمدة 6 أشهر، مع تأكيد دولة قطر دعمها لكل الجهود اللبنانية لانجاح حضور لبنان في المؤتمر".
كذلك توجه بالشكر الى سفيرة لبنان في الدوحة "التي تقوم بجهد كبير لانجاح المبادرة، التي يجب ان تكون شغلنا الشاغل حتى بدء الإكسبو في بداية العام المقبل، ونعول على دور اتحاد غرف التجارة على شراكتها وعمله مع القطاع الخاص ليعكس افضل صورة خلال الاشهر الستة القادمة من خلال التنظيم ومشاركة الشركات وابراز قوة المنتجات اللبنانية".
وختم: "نتمنى النجاح الكامل للإكسبو بكل ما يتضمن لدولة قطر".
أما سفير قطر فشدد على" اهمية مشاركة لبنان في المعرض، وان السعي لتكون تلك المشاركة فاعلة لما له هو الاثر الكبير في انجاح الاكسبو".
ووصف العلاقات اللبنانية - القطرية بـ"المتميزة"، آملا ان تكون المشاركة "جماعية من كل القطاعات المختصة في لبنان، وان يكون العمل جماعي بين كل المؤسسات اللبنانية في المعرض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
09:32 | 2023-07-11
11/07/2023 09:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
08:00 | 2023-07-11
11/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
04:38 | 2023-07-12
12/07/2023 04:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-07-12
لماذا أميركا لا تُريد حرباً بين "حزب الله" وإسرائيل؟
04:00 | 2023-07-12
الترسيم البري: لاستعادة 13 نقطة خلافية على الخط الأزرق وزيارة محتملة لهوكشتاين لبيروت
03:00 | 2023-07-12
الخيارات تضيق والأزمة تلتهب... حوار في لبنان ام مؤتمر في الخارج؟
07:14 | 2023-07-12
إنفعال وتكسير... هذا ما حصل داخل ملحمة (صورة)
07:13 | 2023-07-12
دريان بحث في المستجدات مع فرونتسكا والتقى دياب والحوت
07:11 | 2023-07-12
القرم افتتح جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 14:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 14:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 14:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact