بيان من دار الفتوى.. هذا موعد بداية "السنة الهجرية"

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أنَّ "بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هـ يوافق يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر تموز الجاري 2023م.

وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة".