Advertisement

لبنان

كتل هوائية حارة وجافة تؤثر على لبنان... الحرارة تصل إلى 40 درجة!

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1086737-638247599561525719.jpg
Doc-P-1086737-638247599561525719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة  مصدرها شبه الجزيرة العربية ،تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، وتبلغ ذروتها يوم  الجمعة  حيث ترتفع نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر. يحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين 24 و32 درجة مئوية  في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة ، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة:  قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل (حيث تلامس ال40 درجة) كما ترتفع الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر خصوصا ليل الجمعة/السبت مع استمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

السبت:  قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل (بحدود ال38 درجة ) ، وبداية انخفاض بسيط في المناطق الجبلية و الساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واستمرار خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-07-12
04:00 | 2023-07-12
03:00 | 2023-07-12
07:14 | 2023-07-12
07:13 | 2023-07-12
07:11 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website