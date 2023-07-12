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لبنان

تطورات عسكريّة في الغجر.. صورٌ ترصد ما فعله الجيش الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:04
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شهدَ الجزء اللبناني من قرية الغجر تحركات إسرائيليّة جديدة، اليوم الأربعاء، حيث إستقدمَ جيش العدو تعزيزاتٍ عسكريّة إلى هناك.
 
وأشار مراسل قناة "المنار" الزّميل علي شعيب إلى أنّ العدو أعاد احتلال الجزء اللبناني من القرية عسكرياً، اليوم، بعد إدعائه أنه إنسحب منها إلى الجزء السوري.
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كذلك، ذكرت "المنار" أنّ قوات الإحتلال ومعها قوات "اليونيفيل" قد طلبت من فريق القناة مغادرة مكان تواجده في الأراضي اللبناني المُحرّرة. 
 
وتأتي هذه التطورات الجديدة وسط مناورات ينفذها العدو الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، إذ تقوم دبابات الميركافا التابعة بقصف أهداف عديدة. 
 
وحالياً، فإن أصوات الإنفجارات الناجمة عن المناورات تتردّد في أرجاء المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان، علماً أن هذه العمليات التدريبية ستستمر حتى يوم غدٍ الخميس. 
 
  
 
 
 





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