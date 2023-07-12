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لبنان

في هذه المنطقة... صيدليٌّ يتعرّض للتهديد بالقتل

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:35
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قال نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في تصريح، أن "أمن الصيادلة واللبنانيين في خطر وأن التزوير على مصراعيه".

وتوجه الى المعنيين، قائلا: "في منطقة حلبا - عكّار، تعرّض الصيدلي الدكتور رياض شدرواي للتهديد بالقتل من قبل صاحب المأجور، في حال لم يُخل صيدليته، و ذلك من دون اي وجه حقّ، وخلافاً لكلّ القوانين والأعراف".
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وأضاف سلوم: "حتى الساعة وعلى الرغم من تواصلنا مع مرجعيّات أمنيّة وسياسيّة في المنطقة، لا يزال الزميل الصيدلي يتلقّى التهديدات، من دون اي إجراءات أو تطمينات ما أجبره على ملازمة منزله، حارماً المرضى من العناية والخدمة الصحيّة التي كان يوفّرها لهم في صيدليّته".

وتابع: "لقد وصلنا الى قعر الهاوية، في الأمن السائب، والفلتان في القطاع الصحي والدوائي، ولا نجد من يحرّك ساكناً".
 
 
 
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