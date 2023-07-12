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لبنان

العلولا بحث مع لودريان في السعوديّة الملف اللبنانيّ

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:59
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التقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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