باسيل في ذكرى عدوان تموز: اي حديث عن تفاوض على الحدود البرية خرق للدستور

في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦ ، نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الارض والسيادة عليها، ونستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: "لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق".
ان هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة ،فالتفاوض اولاً…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 12, 2023
في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦ ، نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الارض والسيادة عليها، ونستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: "لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق".
ان هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة ،فالتفاوض اولاً…