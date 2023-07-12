أمانة السجل العقاري في الكورة تفتح ابوابها امام المواطنين

تُعلن أمانة السجل العقاري في الكورة عن فتح أبوابها أمام المواطنين والمعنيين لاستلام سندات التمليك والإيصالات والإفادات العقارية، وذلك يومي 20 و 27 تموز الجاري 2023.

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