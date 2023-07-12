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لبنان

"سيارات رسمية" تتعطّل في منطقة لبنانية.. "لا وقود"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2023 | 07:07
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توقفت سيارات وآليات تابعة لمصلحة الزراعة في النبطية عن العمل والتحرّك وذلك بسبب تعطل بعضها وعدم وجود وقودٍ في البعض الآخر.
وبحسب المعلومات، فإن الموظفين يداومون في مكاتب المصلحة من دون القيام بأيّ عملٍ خارجها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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