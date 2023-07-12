31
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القرم افتتح جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية
Lebanon 24
12-07-2023
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، صباح اليوم، جلسة تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية، في مكتب المديرية العامة للبريد، وذلك بحضور المدير العام للبريد محمد يوسف.
واعلن الوزير القرم في مؤتمر صحافي ان "هذه هي المرة الثالثة التي تُطلق فيها هذه المزايدة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 15/2/2023 وقرار 31 تاريخ 18/4/2023، ففي المرة الأولى نشرت الدعوة على منصة الشراء العام والاتحاد البريدي العالمي ومجلس وزراء الاتصالات العرب وتم تعديل قبول الطلبات لغاية 26/2 حيث تقدّم عارض واحد فقط في المرة الأولى ولم يُقبل عرضه لأنه تقدّم به بعد المهلة القانونية".
Advertisement
وأضاف أنه "في المرة الثانية نُشرت دعوة المشاركة في تلزيم الخدمات البريدية من 24/2/2023 لغاية 30/3/2023 وتقدّم عارض واحد وأُعلن الفائز موقتًا، وطلبت هيئة الشراء العام إيداعها الملف كاملا وأصدرت تقريرها وأوصت بعدم السير بالتلزيم وإعادة العملية من جديد".
وتابع الوزير القرم قائلا "في المرة الثالثة عقدنا اجتماعات عدة مع هيئة الشراء العام، واستحضروا خبيرا فرنسيا ليساعد بإتمام الموضوع ضمن الشروط العالمية المقبولة، حيث تم إجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط التي باتت تُحاكي الخدمات البريدية حيث كان الهدف الأساسي والاستراتيجي هو أوسع مشاركة من قبل الشركات، من اجل المنافسة والشفافية، ونُشرت وفقًا للأصول على منصة الشراء العام ومنصة جامعة الدول العربية – مجلس وزراء الإتصالات العرب، ومنصة وزارة الخارجية والمغتربين التي عمّمت الإعلان على كل السفارات في الخارج وهي المرة الاولى، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي نشكرها على متابعتها دعوة تلزيم المزايدة البريدية".
وشدّد على أنه "التزمنا توصيات ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وأطلقنا المزايدة من جديد، وسحبت ٤ شركات دفتر الشروط هي MERIT invest وGana Post Company وشركة trust trading ش.م.ل. و شركة CCOM Holding ش.م.ل، انما شركة واحدة تقدّمت هذه المرة بالعرض ضمن المهلة القانونية هي شركة MERIT invest وبعد اتمام دراسة العرض من قبل اللجنة ترفع التوصية للوزير والى هيئة الشراء العام، وتنشر على المنصة خلال فترة ١٠ ايام قبل توقيع العقد".
وأشار الوزير القرم إلى أن "عقد شركة "ليبان بوست" كان وسبق قد تجدد ٨ مرات في السابق وكان أحد أهداف الوزارة الحالية أن لا نجدد العقد إنما نوقّع عقدا جديدا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
04:38 | 2023-07-12
12/07/2023 04:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
05:49 | 2023-07-12
12/07/2023 05:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-07-11
11/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
04:21 | 2023-07-12
12/07/2023 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-07-12
بعزّ الموسم السياحيّ.. "سوق سوداء" لتأجير السيارات يستغلها السّوريون
09:56 | 2023-07-12
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
09:47 | 2023-07-12
جعجع استقبل شيا: الحوار المطروح من فريق الممانعة هو "حرف للنظر" وحرمان للبنانيين من فرصة إنتخاب الرئيس
09:46 | 2023-07-12
في هذه الأثناء... ما هي تسعيرة الدولار؟
09:43 | 2023-07-12
بو حبيب بحث مع غريو وكويل بموضوع التجديد لـ"اليونيفيل"
09:30 | 2023-07-12
القاضية عون توجه تهمة "محاولة قتل وإيذاء الأطفال" بحق جيني خوري.. هذا ما صدر في الادعاء
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 17:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 17:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 17:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact