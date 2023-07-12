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لبنان
دريان بحث في المستجدات مع فرونتسكا والتقى دياب والحوت
Lebanon 24
12-07-2023
|
07:13
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا ،وتم التشاور في الأوضاع العامة واخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
كما استقبل الرئيس حسان دياب الذي قال بعد اللقاء:" زيارتنا اليوم لسماحة المفتي هي لتهنئته بأداء مناسك الحج وعودته سالماً ،وكانت طبعاً فرصة للتشاور بقضايا مختلفة وبخاصة موضوع الأزمة الدستورية التي هي ناتجة عن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وكالعادة نتفق مع سماحته بالرؤى والموقف بهذا الموضوع، لأننا نلتقي ونتفق على أن مفتاح الحل لهذه الأزمة هو انتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود مؤسسات الدولة وعجلة الدولة إلى العمل المؤسساتي والدستوري من جديد".
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اضاف:"طبعاً الإنتظار بهذا الموضوع سيعمق الأزمة ويولد أزمات أخرى وسوف يكون هناك صعوبة بمعالجتها بالمستقبل، لهذا السبب أعتبر أن المطلوب هو إنتخاب رئيس بأسرع وقت، وأيضا تنفيذ الخطة الإنقاذية و الإصلاحية بأسرع وقت مع العلم أننا تأخرنا بوضعها حيز التنفيذ من سنوات عديدة، وطبعا التأخير سيعمق الأزمة وسيولد مشاكل وأزمات أخرى ، فلا أعلم هل المطلوب أن تتحلل الدولة، لأننا إذا نظرنا في مواقع عديدة في مؤسسات الدولة نرى علامات واضحة في بدأ هذا التحلل ونتمنى كل الخير للجميع وللبنان".
والتقى المفتي دريان النائب الدكتور عماد الحوت وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مصطفى خير وبعد اللقاء قال الحوت: "زيارة صاحب السماحة كانت في إطار التهنئة بالعودة بالسلامة من الحج، وتهنئته بإتمام هذه العبادة. وكانت فرصة طبعاً للتداول بالواقع اللبناني، بالشأن العام وشؤون المواطنين".
اضاف:" لا شك أن ملف رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جمهورية كانا الأبرز بالحوار، وتوجيهات صاحب السماحة كانت باتجاه ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن، وعدم أخذ المواطنين رهينة في إطار التجاذبات السياسية، وهذا يستدعي أوسع مروحة حوار داخلي بالدرجة الأولى، والذهاب نحو المجلس لإنجاز هذا الاستحقاق".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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