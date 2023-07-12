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لبنان

سفير قطر زار الراعي مودعا: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
12-07-2023 | 08:10
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان. وكان عرض لمجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما  موضوع رئاسة الجمهورية.
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واعتبر السفير السهلاوي ان" لا شيء أهم من انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا "وقوف قطر دائما الى جانب لبنان"،  لافتا الى "علاقة الصداقة التاريخية ومحبة الشعب القطري العميقة للبنان وشعبه".

واكتفى السفير السهلاوي بعد اللقاء بالقول:" الزيارة وداعية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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