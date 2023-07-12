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لبنان

ابتداء من الاثنين.. هذا ما ستشهده بعض المناطق بخصوص المياه

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:05
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 لفتت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان "عناية المشتركين المستفيدين من محطة آبار فخر الدين، بأنه وبهدف إجراء تجارب واختبارات فنية ضرورية على أحد الآبار ستنخفض التغذية من نهار الاثنين 17 تموز الحالي ولغاية صباح يوم  الخميس في ال20 منه".
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و تمنت المؤسسة على المواطنين "أخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخزين المياه وترشيد استهلاكها قدر الامكان، علماً ان البئر التي ستتم تجربتها قد انجزت اعمال تطويرها ضمن مشروع يهدف الى ربطها عبر خط دفع جديد بخزان الرجم بما يتيح زيادة في كميات المياه المخصصة لتغذية النبطية وجوارها".
المصدر: الوكالة الوطنية

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