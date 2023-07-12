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لبنان

البستاني تستنجد بذاكرة اللبنانيين

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:06
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غردت النائبة ندى بستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة:" غلطان يلي مراهن على ضعف ذاكرة اللبنانيين. واضحة خطورة يلي عم بيعملو الرئيس ميقاتي: ١)رمي مسؤولية الانهيار على التيار هدفو التهرب من ضرورة استعادة الأموال وحماية نفسو من موناكو وسويسرا.. ٢)السطو على صلاحية الرئاسة. ٣)نسف الاصلاحات. ٤)عرقلة اعادة النازحين. هيدا انقلاب على الدستور!".
 
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