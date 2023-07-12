البستاني تستنجد بذاكرة اللبنانيين

غردت النائبة ندى بستاني عبر حسابها على "تويتر" قائلة:" غلطان يلي مراهن على ضعف ذاكرة اللبنانيين. واضحة خطورة يلي عم بيعملو الرئيس ميقاتي: ١)رمي مسؤولية الانهيار على التيار هدفو التهرب من ضرورة استعادة الأموال وحماية نفسو من موناكو وسويسرا.. ٢)السطو على صلاحية الرئاسة. ٣)نسف الاصلاحات. ٤)عرقلة اعادة النازحين. هيدا انقلاب على الدستور!".

غلطان يلي مراهن على ضعف ذاكرة اللبنانيين. واضحة خطورة يلي عم بيعملو الرئيس ميقاتي: ١)رمي مسؤولية الانهيار على التيار هدفو التهرب من ضرورة استعادة الأموال وحماية نفسو من موناكو وسويسرا.. ٢)السطو على صلاحية الرئاسة. ٣)نسف الاصلاحات. ٤)عرقلة اعادة النازحين. هيدا انقلاب على الدستور! — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) July 12, 2023 Advertisement