البستاني تستنجد بذاكرة اللبنانيين

غلطان يلي مراهن على ضعف ذاكرة اللبنانيين. واضحة خطورة يلي عم بيعملو الرئيس ميقاتي: ١)رمي مسؤولية الانهيار على التيار هدفو التهرب من ضرورة استعادة الأموال وحماية نفسو من موناكو وسويسرا.. ٢)السطو على صلاحية الرئاسة. ٣)نسف الاصلاحات. ٤)عرقلة اعادة النازحين. هيدا انقلاب على الدستور!
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) July 12, 2023
غلطان يلي مراهن على ضعف ذاكرة اللبنانيين. واضحة خطورة يلي عم بيعملو الرئيس ميقاتي: ١)رمي مسؤولية الانهيار على التيار هدفو التهرب من ضرورة استعادة الأموال وحماية نفسو من موناكو وسويسرا.. ٢)السطو على صلاحية الرئاسة. ٣)نسف الاصلاحات. ٤)عرقلة اعادة النازحين. هيدا انقلاب على الدستور!