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لبنان

رئيس نقابة مدارس السوق: ندعو مولوي للكشف عن مصير "داتا" مصلحة تسجيل السيارات

Lebanon 24
12-07-2023 | 08:42
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  دعا رئيس نقابة مدارس السوق حسين توفيق غندور، في مؤتمر صحافي في النبطية بحضور اعضاء من النقابة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، "للكشف عن مصير داتا مصلحة تسجيل السيارات والاليات"، متهما الشركة المشغلة للخدمات في المصلحة بـ"الشبهة"، وسأل: "هل اقفل برنامج تسجيل السيارات والاليات من لبنان او من الخارج؟"، كاشفا عن "اصدار رخص سوق لجهات اجنبية باسماء لبنانيين".
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