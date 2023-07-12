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لبنان

القاضية عون توجه تهمة "محاولة قتل وإيذاء الأطفال" بحق جيني خوري.. هذا ما صدر في الادعاء

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:30
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ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على جيني حلو خوري بجرم محاولة قتل وإيذاء أطفال في حضانة للأطفال في الجديدة.
 
كما ادعت على صاحبة الحضانة بجرم الإيذاء لعدم القيام بالمراقبة اللازمة في الحضانة.
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