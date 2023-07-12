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لبنان

جعجع استقبل شيا: الحوار المطروح من فريق الممانعة هو "حرف للنظر" وحرمان للبنانيين من فرصة إنتخاب الرئيس

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:47
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عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة سان بپاتيل، لمستجدات الساحتين اللبنانية والاقليم .
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وشدد جعجع  على "أن الطريق الى الحل يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا "أن إعادة تشكيل السلطة وملء الشواغر تتم عبر الآليات الدستورية المعنية على عاتق الرئيس الجديد، أما إطالة أمد الفراغ فيسبب المزيد من الانهيارات في بنيان الدولة".
 
كما استغرب جعجع "القوات" الدعوة الى الحوار "من قبل معرقلي الانتخابات الرئاسية، فيما لو التزم هؤلاء بما يمليه عليهم الدستور ولم يخرجوا من داخل قاعة المجلس النيابي بغية تطيير النصاب، لكان لبنان اليوم ينعم برئيس جديد للبلاد يخطط كيفيّة وضع لبنان على سكة الإنقاذ".
 
وأوضح جعجع مجددا أن" الحوار في الشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو "حرف للنظر " وحرمان للبنانيين من فرصة إنتخاب الرئيس، التي كادت ان تتحقق في جلسة 14 حزيران التي خرجوا منها بهدف عرقلتها، انطلاقا من هنا، من الواجب عليهم اليوم الدعوة الى جلسة انتخاب بدل طاولات الحوار، وعقد دورات متتالية تماما كما حصل عند انتخاب رئيس لمجلس النواب الأميركي في كانون الثاني الماضي، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد نحو انتاج رئيس للجمهورية".
 
وفي الختام، هنأ جعجع شيا على مداخلتها امام الكونغرس الاميركي وشكر من خلالها دعم الولايات المتحدة للبنان، وخاصة للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، متمنيا "إستمرار هذا الدعم ريثما يخرج لبنان من أزمته ويتجه نحو التعافي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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