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لبنان
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
Lebanon 24
12-07-2023
|
09:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً في منطقة حارة البرانية في التبانة - طرابلس، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء محاولته التحرش بطفلة لا يتعدى عمرها الـ6 أعوام، وسُلّم إلى القوى الأمنيّة.
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