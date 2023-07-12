عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً في منطقة حارة البرانية في التبانة - طرابلس، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء محاولته التحرش بطفلة لا يتعدى عمرها الـ6 أعوام، وسُلّم إلى القوى الأمنيّة.

Advertisement