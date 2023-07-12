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لبنان

إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط ثلاثة جرحى من "المقاومة" مقابل موقع بركة ريشة في بلدة البستان، اثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها العدوّ الاسرائيليّ من الموقع.

 
وعُلم أنّ إصاباتهم طفيفة، ونُقلوا إلى مستشفى حيرام في صور.
 
 
وأفادت "روسيا اليوم" أنّ "حزب الله" أسقط مسيّرة إسرائيلية بعد استهدافها من قبل عناصر تابعة له جنوبي لبنان".
 
 
 
وفي السيّاق، قال مراسل "المنار" علي شعيب، إنّ "العدو أطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية برمي مفرقعات نارية باتّجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي".
 
إلى ذلك، منع الجيش وقوات "اليونيفيل" المواطنين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا، وبدأ الجانبان التحقيق في طبيعة الانفجار.
 
 
وفي أول تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر قائلاً "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق اليوم الى السياج الأمني عند الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدهم الجيش الاسرائيلي مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".

واشار إلى أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة، مؤكدا أنهم "سيواصلون العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
 
 
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