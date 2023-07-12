جلسة لاستكمال استجواب رياض سلامة الثلثاء

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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، بجرم "الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".وأرجأ أبو سمرا الجلسة إلى الثلثاء المقبل لاستكمال استجواب الحاكم، وفي الوقت نفسه استجواب شقيقه ومساعدته. (الوكالة الوطنية)