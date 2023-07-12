كيف علقت اليونيفيل على أحداث الجنوب؟

اعلنت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل ان "بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع على التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع".



وفي بيان، اضافت: "الوضع الان حساس للغاية، ونحث الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع".

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وشهدت المناطق الحدودية جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، توترا أمنيا واستنفارا، وأعلن جيش العدو الإسرائيلي عن إحباط محاولة "للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان".

وأسفر الإشكال عن سقوط ثلاثة جرحى من "المقاومة" مقابل موقع بركة ريشة في بلدة البستان، اثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها العدوّ الاسرائيليّ من الموقع.