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لبنان

آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2023 | 11:45
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علِم "لبنان24" أنَّ "حزب الله" لن يُصدر أي بيانٍ رسميّ بشأن حادثة بلدة البستان الحدوديّة، اليوم الأربعاء، حيث أصيبَ 3 شبان قيل أنهم تابعون لـ"المقاومة" بجروح طفيفة، إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة وإطلاق النار عليهم خلال محاولة اقترابهم من السياج الحدودي قبالة موقع بركة ريشة. 
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وبحسب المصادر، فإنَّ موقف الحزب مما حصل سيعلنه أمينه العام السيّد حسن نصرالله خلال كلمته المتلفزة، مساء اليوم.
وإثر الحادثة التي حصلت، منع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" المواطنين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشة، وبدأ الجانبان التحقيق في طبيعة الانفجار.
وفي أول تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، غرّد المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي عبر تويتر قائلاً : "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق اليوم الى السياج الأمني عند الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدهم الجيش الاسرائيلي مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".
وأشار إلى أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة، مؤكداً أنهم جيش الإحتلال "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
بدورها، أكدت "اليونيفيل" أنها فتحت بدأت تحقيقاتها في التقارير المتعلقة بالحادث الذي وقع عند الخط الأزرق جنوب لبنان.
وحثت "القوات الدولية" كل الأطراف على وقف أي أعمال تؤدي إلى التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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